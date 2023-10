'Notícia No Seu Tempo': Em meio a escalada entre Israel e Hezbollah, EUA enviam armas e Irã ameaça

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (16/10/2023):

A tensão regional em torno da guerra entre Israel e o Hamas cresceu ontem, com o dia mais violento em outra frente, onde os israelenses enfrentam a facção libanesa Hezbollah. Após o grupo libanês matar um cidadão israelense, mísseis e caças foram usados contra o sul do Líbano. Os EUA dobraram seu poder de fogo no Oriente Médio, com o envio de um segundo porta-aviões à região e remessa de mais armas a Israel. A ideia é impedir o Irã, apoiador do Hamas e do Hezbollah, de entrar diretamente no conflito. Teerã ameaçou fazê-lo caso Israel invada Gaza, onde as autoridades palestinas registram 2.450 mortos. No lado israelense há mais de 1,3 mil mortos, a maioria civis executados pelo Hamas no dia 7. Com isso, já se trata da mais letal das cinco guerras em Gaza para ambos os lados.

E mais:

Política: MP pede nova inelegibilidade de Bolsonaro, agora pelo 7 de Setembro

Economia: Dívida é barreira para investimentos

Metrópole: MEC estuda permitir Direito e mais 3 cursos EAD; conselhos são contrários

Caderno 2: Bob Dylan analisa canções históricas em novo livro