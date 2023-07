'Notícia No Seu Tempo': Em semana decisiva, governo libera R$ 2,1 bi em emendas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (06/07/2023):

Apenas na primeira semana de julho, no auge das negociações para aprovação de uma pauta que inclui a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal e o projeto que altera o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o governo empenhou R$ 2,1 bilhões em emendas parlamentares. O maior entrave até agora para o Executivo é o projeto que recria o "voto de qualidade" do Carf, pelo qual o voto de desempate em julgamentos caberia à própria Receita. Deputados dizem que a pauta é de interesse exclusivo da Fazenda. Por tramitar em regime de urgência, o projeto teria de ser o primeiro a ser votado.

Economia: Tarcísio vai procurar Bolsonaro para mudar voto contra reforma

Política: Após Bolsonaro ficar inelegível, PL adere ao balcão de cargos do governo

Metrópole: Rio cumpre ordem do Supremo e fardas de policiais terão câmera

Internacional: Macron é criticado por tentar vetar redes sociais em casos de distúrbios

Esportes: Fernando Diniz se diz honrado e não vê conflito de interesses