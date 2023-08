'Notícia No Seu Tempo': Empreiteiras da Lava Jato pedem US$ 100 milhões em crédito para obras angolanas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (28/08/2023):

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, em visita a Angola na semana passada, retomar os financiamentos brasileiros no país africano. Casos de corrupção apurados pela Lava Jato paralisaram as operações de crédito oito anos atrás. Dezoito empresas, entre as quais algumas das principais construtoras do País investigadas na operação, pretendem conseguir crédito de até US$ 100 milhões (por volta de R$ 487 milhões). Ciente da sensibilidade do assunto, o ministro da Economia, Fernando Haddad, orientou os empresários a tomar a manifestar seus interesses em uma carta à sociedade, ao Executivo e ao Congresso.

E mais:

Economia: 17 varejistas entram no 'clube do bilhão'

Política: Tarcísio demite 2º da Agricultura e inicia reforma de secretariado

Metrópole: Menos de 30 dias após ser internado, Fausto Silva passa por transplante

Esportes: Acidente em GP de motos no Paraná mata 2 pilotos