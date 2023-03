'Notícia No Seu Tempo': Empresários disputam lugar na comitiva de Lula em ida à China

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (17/03/2023):

Empresários brasileiros deflagraram uma corrida por uma vaga na comitiva da viagem à China do presidente Lula. Além de deixar para trás um período de ruídos diplomáticos, que caracterizou a relação entre os dois países durante a gestão de Jair Bolsonaro, a visita de Estado pretende dar impulso a uma série de negócios. A China é desde 2009 o principal parceiro comercial do Brasil.

E mais:

Política: Em desafio ao CNJ, juízes ameaçam boicotar volta ao trabalho presencial

Economia: Tributária preverá sistema contra sonegação e fraude

Internacional: Macron encara revolta ao elevar idade de aposentadoria por decreto

Metrópole: No InCor, inteligência artificial para salvar um coração