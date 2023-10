'Notícia No Seu Tempo': Engano levou à execução de três médicos no Rio, suspeita polícia

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (06/10/2023):

Três médicos foram mortos a tiros na madrugada de ontem em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma quarta vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A principal hipótese da polícia é de que um dos profissionais pode ter sido confundido com um miliciano. A tese foi compartilhada por investigadores do Rio com agentes de São Paulo que prestam apoio ao inquérito. A polícia dos dois Estados e a Polícia Federal apuram o crime.

O médico Perseu Ribeiro Almeida pode ter sido confundido com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho de Dalmir Pereira Barbosa - apontado por autoridades policiais como um dos chefes de uma milícia que atua na zona oeste. Perseu e Taillon têm fisionomia similar. Marcos de Andrade Corsato e Diego Ralf de Souza Bomfim também foram assassinados na ocorrência. Diego é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que cobrou apuração do caso e se disse "devastada". O ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou o assassinato dos três médicos como "execução" e colocou a Polícia Federal à disposição logo após as primeiras informações.

E mais:

Economia: Cenário externo causa incerteza sobre evolução dos juros no Brasil

Internacional: Biden muda de ideia e autoriza construir muro na fronteira

Política: Indicação de 'jovens' dobra tempo de permanência de ministros no Supremo

Continua após a publicidade

Metrópole: Prefeitura desiste de autuar casas e adia mapeamento de ruído em SP

Cultura: Norueguês Jon Fosse vence Prêmio Nobel de Literatura