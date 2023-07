'Notícia No Seu Tempo': Envelhecimento muda perfil do mercado de trabalho no Brasil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (10/07/2023):

A baixa adesão dos jovens ao mercado e o lento, mas contínuo, envelhecimento da população estão transformando o mercado de trabalho brasileiro e trazendo novos desafios ao avanço da produtividade, tanto no setor público quanto no privado. A idade média dos trabalhadores ocupados, segundo a consultoria LCA, está em 39,3 anos. Esse envelhecimento, revela o Censo, deve se intensificar nos próximos anos, em razão do lento aumento da população. O crescimento da economia fica, assim, mais dependente do aumento da produtividade - algo difícil de alcançar sem melhoria na educação.

Economia: Com 10,1 milhões de acessos, 5G supera previsões no Brasil

Política: Arrumar dinheiro para universidades é o 1º desafio para Tarcísio após reforma

Metrópole: Novo medicamento faz participantes de estudo perderem 24% do peso

Internacional: Bombardeio dos EUA mata líder do Estado Islâmico no leste da Síria