'Notícia No Seu Tempo': Espera por 'carro popular' de Lula derruba vendas; pacote pode durar um ano

A expectativa da entrada em vigor de medidas do governo que vão reduzir os preços dos carros novos fez com que a média diária de vendas em maio caísse quase 14% ante abril. Até segunda-feira, a média diária de vendas era de 7.284 unidades, ante 8.443 em igual período de abril -- e quase 5% abaixo da média de maio de 2022. O segmento de carros usados, que acompanha o de novos na questão dos preços, também vive a expectativa da definição. A arrecadação com a regulamentação das apostas esportivas é uma das alternativas em estudo pelo governo para compensar parte do corte de tributos federais no programa, que deve durar de quatro meses a um ano.

Política: Câmara derrota governo e aprova PL que limita demarcação de terra indígena

Internacional: Lula cita moeda única, exalta Unasul e volta a ver democracia na Venezuela

Economia: Tarifa de luz deve subir, em média, 6,9% no ano

Metrópole: Empresa excluída do monotrilho na zona sul de SP é contratada para obra na leste

Esportes: Thiago Wild vence número 2 do mundo e iguala marca de Guga