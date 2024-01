'Notícia No Seu Tempo': EUA decidem retomar sanções após Venezuela vetar opositores

Os EUA decidiram ontem reativar as sanções ao setor de petróleo e gás da Venezuela, depois de o Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo, manter a inabilitação política da deputada María Corina Machado e do também opositor Henrique Capriles. O plano é retomar as restrições em abril. A Venezuela classificou a decisão americana de chantagem grosseira e indevida. "Se os americanos derem esse passo em falso, a partir de 13 de fevereiro vamos cancelar a repatriação de migrantes venezuelanos", respondeu a vice-presidente, Delcy Rodríguez. A retaliação iria contra o interesse eleitoral de Joe Biden, que tenta reduzir o ingresso de venezuelanos nos EUA. Em outubro, a Noruega mediou um diálogo entre chavismo e oposição, com participação de México, EUA, Holanda, Rússia e Colômbia. Os acordos de Barbados previam troca de presos, alívio das sanções e eleições transparentes com participação dos principais opositores.

