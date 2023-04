'Notícia No Seu Tempo': EUA e UE rebatem Lula; Casa Branca vê propaganda russa e chinesa

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (18/04/2023):

No dia em que o chanceler russo Sergei Lavrov foi oficialmente recebido em Brasília, os EUA e a União Europeia enviaram duras respostas ao governo brasileiro após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter acusado a Ucrânia de ser responsável por uma guerra na qual é vítima de invasão. Lula também havia dito que americanos e europeus incentivam o conflito. Em defesa da política externa brasileira, o chanceler Mauro Vieira rebateu os EUA e negou que o Brasil propague o discurso russo. Ontem, Lula não se manifestou.

E mais:

Metrópole: Justiça francesa absolve Air France e Airbus pela tragédia do voo AF447

Política: MST invade área de pesquisa e preservação da Embrapa

Economia: Governo vai taxar lucro de site de aposta em 15% e ganhador, em 30%

Internacional: Eslováquia, Polônia e Hungria vetam grãos da Ucrânia e abrem crise na UE