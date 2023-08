'Notícia No Seu Tempo': Exército faz ofensiva para tentar melhorar imagem e prestígio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (22/08/2023):

Numa ofensiva para tentar recuperar o prestígio das Forças Armadas após o 8 de Janeiro e o envolvimento de oficiais com Jair Bolsonaro, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, emitiu ordem que prevê a criação de uma associação de Amigos do Exército, com presença nacional. O plano inclui a luta por benefícios para militares e suas famílias. O objetivo é demonstrar compromisso com os interesses da Força. Paiva criou o grupo de trabalho para obter mais recursos para os sistemas de Saúde, de Colégios Militares e moradias, além de ações que contribuam para fortalecer a imagem e a reputação da Força.

Política: Hacker que invadiu conversas da Lava Jato é condenado a 20 anos de prisão

Economia: Vídeo em que chefe da Receita defende taxação de bilionários gera novo mal-estar com Lira

Metrópole: Obra na Avenida Santo Amaro anda pouco e vira dor de cabeça

Internacional: Por vaga em conselho da ONU, Brasil negocia com China expansão do Brics

Esportes: Presidente da federação espanhola se desculpa por beijo em jogadora