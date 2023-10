'Notícia No Seu Tempo': Exército pede prisão de seis suspeitos de furto de armas e pune 17

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (27/10/2023):

Após quinze dias de apurações internas, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) pediu à Justiça Militar a decretação da prisão preventiva de seis acusados de participação no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra, em Barueri (SP). A suspeita, no entanto, é do envolvimento de sete militares no crime e de quatro civis. Além disso, houve 17 punições disciplinares - um major e outros 15 oficiais, além de um sargento - na apuração administrativa aberta pelo comando por falha de conduta ou erro de procedimentos nos processos de fiscalização e controle do armamento. Outros seis processos administrativos foram abertos, mas ainda não foram concluídos.

E mais:

Economia: STF dá a bancos direito de tomar imóvel sem decisão judicial

Internacional: Israel usa tanques e soldados em sua maior operação por terra em Gaza

Política: 'Bolsonaro estava ciente da conduta vedada e foi conivente', diz relator

Metrópole: Portugal nunca teve tantos brasileiros; nº chega a 393 mil

Caderno 2: Paul McCartney anuncia canção com voz de Lennon