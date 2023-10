'Notícia No Seu Tempo': Explosão em hospital mata 500 em Gaza; líderes árabes cancelam reunião com Biden

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (18/10/2023):

Centenas de palestinos morreram ontem após um míssil atingir um hospital de Gaza onde milhares de civis se abrigavam. Autoridades palestinas culparam Israel, que atribuiu a explosão a um foguete com defeito lançado pela Jihad Islâmica - grupo aliado do Hamas. Mesmo que a culpa pela explosão não tenha ficado clara, a destruição do Hospital Al-Ahli teve rápido efeito diplomático. Em meio a uma onda de protestos no Oriente Médio, líderes árabes cancelaram reunião marcada para hoje com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Amã. Estariam no encontro o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o rei Abdullah, da Jordânia, e o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi. A destruição do hospital é o episódio mais sangrento desde o dia 7, quando o Hamas invadiu o território israelense, matou 1,3 mil, a maioria civis, e fez 199 reféns.

E mais:

Internacional: Apoiador do Hamas, Irã pede ajuda a Lula para 'negociar paz' em Gaza

Economia: Senado quer 'trava' ao Imposto Seletivo

Política: Relatório final da CPMI pede indiciamento de Bolsonaro e mais 60

Metrópole: Governo bloqueia verba da Capes em 2023 e afeta produção científica

Caderno 2: Com ação e suspense, 'O Sequestro do Voo 375' faz retrato do Brasil de 1988