'Notícia No Seu Tempo': Facções se infiltram no poder local para capturar contratos

Documentos inéditos de investigações em vários Estados mostram como integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) estão se infiltrando na política municipal para obter contratos milionários com prefeituras. Série de reportagens iniciada hoje pelo Estadão expõe como o crime organizado busca acesso a prefeituras e câmaras municipais como meio de controlar contratos de transporte público, coleta de lixo e saúde e influir na definição das regras do uso e ocupação do solo. Trata-se de movimento em que essas facções, além de obter novos lucros e lavar dinheiro do tráfico de drogas em atividades lícitas, tentam se alçar à condição de organizações mafiosas.

