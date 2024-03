'Notícia No Seu Tempo': Fim dos supersalários aliviaria cofres públicos em R$ 3,75 bi

O fim dos supersalários no funcionalismo pouparia os cofres públicos de um gasto anual de R$ 3,75 bilhões, de acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP), entidade suprapartidária que fez o cálculo com base no projeto de lei que acaba com os salários acima do teto permitido pela Constituição. A proposta, no entanto, está parada no Senado desde novembro de 2023. O teto salarial do funcionalismo hoje é de R$ 41.650,92, mas muitos servidores conseguem incorporar ao contracheque vantagens e benefícios. O projeto de lei regulamenta os supersalários e limita o pagamento fora do teto a situações excepcionais. De acordo com o estudo, cerca de 6.320 servidores federais tiveram uma renda média acima do teto em 2023. Nos Estados, são aproximadamente 12.300 funcionários.

E mais:

Metrópole: PEC das Drogas avança no Senado em resposta a julgamento no STF

Política: Cid confirma à PF reuniões de Bolsonaro sobre golpe