'Notícia No Seu Tempo': Fuga de ações do Credit Suisse desperta temor de crise global

O mercado financeiro global teve ontem dia de forte turbulência com a fuga de investidores das ações do Credit Suisse, por medo de uma crise de liquidez no banco suíço. As Bolsas recuaram em todo o mundo, em meio ao temor de uma crise bancária internacional, dias após a quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank nos EUA. A Bolsa brasileira caiu 0,25%, para o patamar de 102.675 pontos - o menor desde agosto. O dólar subiu 0,7% e fechou o dia a R$ 5,29. Os receios sobre o Credit Suisse, que enfrenta problemas desde 2020, aumentaram depois que seu principal acionista descartou ajuda financeira ao banco. A turbulência amainou depois que autoridades suíças garantiram liquidez ao Credit Suisse. Mesmo assim, as ações do banco caíram 13,9%.

E mais:

Política: TCU manda Bolsonaro devolver joias, pistola e fuzil que ganhou

Economia: Lira fala em mudar marco legal do saneamento e contraria setor

Internacional: Em meio a protestos, reforma de Macron enfrenta votação decisiva

Metrópole: RN volta a ter ataques e líder é morto; advogados de facção são investigados