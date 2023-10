'Notícia No Seu Tempo': Gaza só terá água, luz e comida se Hamas soltar reféns, diz Israel

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sextafeira (13/10/2023):

Enquanto bombardeava Gaza, Israel alertou que os palestinos ficarão sem suprimentos básicos até que o Hamas liberte os cerca de 150 reféns capturados no sábado. "Ajuda humanitária para Gaza? Nenhum interruptor elétrico será ligado, nenhum hidrante de água será aberto e nenhum caminhão de combustível entrará até que os reféns israelenses sejam devolvidos", escreveu o ministro de Energia, Israel Katz, no X, antigo Twitter. Os israelenses garantem ter 35 batalhões prontos para incursão terrestre no enclave palestino. Diante da ameaça, um grupo de brasileiros tenta deixar Gaza pelo Egito, que não pretende abrir fronteira a refugiados. A Síria afirmou que Israel bombardeou seus principais aeroportos.

E mais:

Política: Ataque do Hamas põe governo e PT na defensiva e reacende polarização

Economia: Banco do Brics destina ao Brasil US$ 1 bilhão em financiamento

Metrópole: Novo zoneamento amplia permissão de comércio em parques e represas

Esportes: Bernie Ecclestone é condenado a prisão por fraude fiscal

Caderno 2: Em novo filme, uma Xuxa mais dona do que diz