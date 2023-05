'Notícia No Seu Tempo': Governo baixa tributo de carro zero e dá crédito a exportador

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (26/05/2023):

No Dia da Indústria, o governo Lula anunciou medidas para tentar reanimar o setor. Uma das frentes é um programa para baixar o preço dos automóveis, com redução de tributos, o que ainda depende do Ministério da Fazenda. Outra linha prevê estímulos aos exportadores, por meio de crédito subsidiado do BNDES. No caso dos automóveis, segundo o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo dará desconto de PIS, Cofins e IPI para veículos que custem até R$ 120 mil. Esse abatimento obedecerá a critérios sociais e ambientais. A expectativa é de que o preço dos automóveis caia até 10,96% e o mais barato custe menos de R$ 60 mil. O impacto fiscal não foi calculado porque a duração das medidas ainda está em aberto e não há data para a entrada em vigor.

E mais:

Política: Financiamento da safra pode virar fonte de atrito entre agro e governo

Internacional: Enviado de Biden diz que projetos chineses não trazem benefícios de longo prazo

Metrópole: Polícia Rodoviária Federal deverá ter câmeras em uniformes em 2024

Caderno 2: Virada Cultural volta com mais palcos e menos horas