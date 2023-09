'Notícia No Seu Tempo': Governo busca R$ 45 bi extras com nova taxação de mais ricos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (29/08/2023):

O governo enviou ontem ao Congresso proposta que altera a tributação dos fundos de investimento exclusivos e dos offshore - bens e aplicações no exterior, em geral em paraísos fiscais. A estimativa é de arrecadar até R$ 45 bilhões até 2026. A mudança nos fundos exclusivos foi enviada por meio de medida provisória, que tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Somente no exterior, os ativos dos fundos offshore somam R$ 1 trilhão. Já os fundos exclusivos acumulam R$ 756,8 bilhões em aplicações no Brasil, num universo de 2,5 mil investidores. Para garantir equilíbrio entre receitas e despesas, o governo tenta reforçar o caixa. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) prometeu déficit zero nas contas do governo no ano que vem. O Orçamento de 2024 deve ser apresentado até quinta-feira.

E mais:

Economia: Ipea aponta que 18 Estados e o DF ganharão com reforma tributária

Política: STF supera análise de ações e vai julgar os primeiros 232 réus dos atos golpistas

Metrópole: Prefeitura de São Paulo propõe que o Psiu possa multar residências

Internacional: Após pacote com benefícios sociais, Massa negocia ajuda em Brasília