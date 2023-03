'Notícia No Seu Tempo': Governo Lula mantém repasses federais sem transparência

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (15/03/2023):

O Palácio do Planalto adotou modelo de repasse das verbas federais que mantém em segredo o nome dos parlamentares que definirão o destino dos recursos públicos geridos pelos ministérios. No começo do mês, uma portaria assinada por três ministros estabeleceu o rito de pagamento das emendas parlamentares, mas sem providências para tornar públicos os nomes dos congressistas atendidos pelo governo. Na prática, o modelo restabelece, em grande parte, o orçamento secreto adotado por Jair Bolsonaro e criticado por Lula. "Vejo um regime para frustrar decisão do STF (contra orçamento secreto) e manter tudo exatamente igual'', diz a procuradora Élida Graziane, do Ministério Público de Contas de São Paulo, especialista em finanças públicas.

E mais:

Política: Ex-ministro depõe na PF e agora diz que joias seriam para a União

Economia: 'Órfãos' do SVB recorrem a pesos-pesados de Wall Street

Internacional: Colômbia encontra 'narcossubmarino' com 2,6 t de cocaína

Metrópole: Rodoanel Norte é leiloado e obra tem previsão de entrega para 2026

Esportes: Com 104 jogos, Copa do Mundo de 2026 terá 12 grupos de 4 seleções