'Notícia No Seu Tempo': Governo pode perdoar dívida de consignado do Auxílio Brasil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (04/01/2023):

O governo Lula pode perdoar dívidas dos beneficiários do Auxílio Brasil que fizeram empréstimo consignado no ano passado, revelam Adriana Fernandes e Anna Carolina Papp. De acordo com relatório do governo de transição, foram concedidos R$ 9,5 bilhões por meio dessa modalidade desde que a medida foi regulamentada, às vésperas da eleição presidencial. Desde o início, especialistas apontaram os riscos deste tipo de operação. Grandes bancos privados e o Branco do Brasil não ofereceram a linha de crédito.

E mais:

Política: Ministra do Turismo tem ligação política com miliciano

Esportes: Rei Pelé é sepultado em Santos sob a reverência dos súditos

Internacional: Disputa por Câmara nos EUA provoca racha no Partido Republicano

Caderno 2: Disco 'Alto da Maravilha' une gerações

