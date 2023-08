'Notícia No Seu Tempo': Governo quer que R$ 5 bi para PAC fiquem fora da meta fiscal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (09/08/2023):

Em mensagem enviada ao Congresso, o governo propôs o abatimento, do limite fiscal de 2024, de R$ 5 bilhões de despesas de estatais com obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No comunicado do Planalto sobre a alteração ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), esse desconto é retirado do Programa de Dispêndios Globais (PDG), que é a peça orçamentária das empresas estatais federais não dependentes de recursos do Tesouro. O governo pretende lançar o novo PAC na sexta-feira. Pela proposta, o programa deve ter um orçamento de R$ 240 bilhões durante toda a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, sem contar os recursos das estatais. O valor representaria cerca de R$ 60 bilhões por ano, menos de 1% do PIB.

E mais:

Economia: Com exceções, alíquota do IVA será de até 27%, diz Fazenda

Política: Cúpula da Amazônia acaba sem metas de desmate zero e suspensão do petróleo na região

Metrópole: Vice-governador de SP diz que ataques no centro são reações aos acertos na Cracolândia

Internacional: Rússia muda história em novos livros didáticos sobre a guerra