'Notícia No Seu Tempo': Governo quer que reforma trate de 'supersalários' do Judiciário

A proposta de reforma administrativa do governo Lula deverá ter como um dos temas centrais a questão dos "supersalários" do Judiciário, segundo indicou ontem a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Em entrevista à Rádio Eldorado, Dweck defendeu a necessidade de um acordo entre os três Poderes sobre os limites impostos pelo teto salarial do funcionalismo. Hoje, a remuneração máxima é de R$ 41,6 mil, mas gratificações pagas principalmente pelo Judiciário e Ministério Público (MP) fazem com que o vencimento mensal de muitos servidores ultrapasse o teto, como têm mostrado reportagens do Estadão. O tema é espinhoso porque a proposta de reforma administrativa em tramitação no Congresso, enviada pelo governo Jair Bolsonaro, é restrita ao Executivo e não alcança os membros do Judiciário e do MP.

