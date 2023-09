'Notícia No Seu Tempo': Governo quer usar crédito extra em reajuste de servidor

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (19/09/2023):

No momento em que o governo é cobrado a cortar gastos para zerar as contas em 2024, a ministra da Gestão, Esther Dweck, informou que parte dos recursos que poderão ser liberados em maio para gastos adicionais - caso a receita em 2024 cresça mais do que o previsto no Orçamento - deverá ser usada para reajustar salário de servidores. Pela regra do novo arcabouço fiscal, em maio o governo fará uma revisão do que arrecadou em 2023 e, com base no que efetivamente teve de receita, vai refazer a previsão para 2024. Caso o desempenho seja acima do que o previsto quando foi confeccionado o Orçamento de 2024, pode-se abrir um crédito extra. Pelas contas preliminares do governo, o crédito extra de maio pode ser de R$ 15 bilhões. A expansão dos gastos não pode superar o teto de 2,5% acima da inflação.

E mais:

Política: Governo prepara novo fundo do BNDES para financiar a indústria bélica nacional

Economia: Fazenda aumenta projeção do PIB para 3,2%; mercado fala em 2,89%

Metrópole: Inverno termina com onda de calor e previsão de 40 graus em alguns locais

Internacional: Irã e EUA trocam presos ao estilo da Guerra Fria e ensaiam diálogo

Esportes: Bia Haddad sofre acidente em hotel, corta as mãos e desiste de Guadalajara

Caderno 2: Livro revê a vida breve e a obra eterna de Hendrix