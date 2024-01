'Notícia No Seu Tempo': Governo retoma plano abandonado por Dino para contrapor Tarcísio

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (05/01/2024):

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, iniciou a sua gestão na pasta com a promessa de aumentar repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para Estados que implantassem o uso de câmeras nos uniformes de policiais militares. A proposta, anunciada por ele em entrevista ao Estadão, tinha como objetivo incentivar a popularização das câmeras e, com isso, conter a letalidade policial. Mais de um ano depois, a ideia permaneceu no papel. A adoção das câmeras corporais voltou ao debate político nacional nesta primeira semana de 2024, após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticar o uso dos equipamentos. O secretário executivo do ministério, Ricardo Cappelli, anunciou anteontem em uma rede social que o governo publicará em fevereiro as "diretrizes nacionais" para utilização das câmeras pelas polícias.

E mais:

Internacional: Estado Islâmico reivindica autoria de atentado que matou 84 no Irã

Economia: Juros nos EUA e reformas prometem renovar interesse externo na Bolsa

Tecnologia: Coaraci, a aposta da Unicamp na era de IA e dos cálculos rápidos

Esporte: Gilmar Mendes reconduz Ednaldo à presidência da CBF