'Notícia No Seu Tempo': Governo troca chefes do Incra após pressão do MST, que amplia invasões

Após invasões de prédios públicos e de fazendas produtivas para cobrar a substituição de nomes indicados pela gestão de Jair Bolsonaro (PL), o governo cedeu à pressão do Movimento dos Sem Terra (MST), que reivindicava "pessoas comprometidas com a reforma agrária", e nomeou sete novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Dos sete novos nomes, cinco são indicações do MST.

E mais:

Metrópole: Plano contra violência nas escolas é de R$ 3 bi; e 756 perfis online já foram removidos

Política: Lula muda tom e condena invasão da Ucrânia após críticas de EUA e Europa

Economia: Nova âncora fiscal fixa exceções ao limite de gastos

Esportes: Brasileirão da Série A de 2022 tem seis jogos suspeitos de manipulação