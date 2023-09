'Notícia No Seu Tempo': Governo vai ao STF para rever cálculo de precatórios e pagar R$ 95 bi mais cedo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (26/09/2023):

O governo quer quitar um débito de cerca de R$ 95 bilhões com precatórios (dívidas judiciais da União) acumulado desde que a gestão Jair Bolsonaro editou em 2021 a PEC dos Precatórios e fixou um teto anual para essas despesas. Por meio da Advocacia-Geral da União, o governo recorreu ao STF para tentar alterar a forma como esses pagamentos são contabilizados. O argumento é de que a limitação imposta pela PEC é inconstitucional e deixou a União em moratória por não pagar uma dívida líquida e certa, e que só cresce. Para contornar o impacto fiscal, o Ministério da Fazenda planeja pedir ao Congresso abertura de crédito extraordinário para quitar os R$ 95 bilhões. Embora críticos apontem que a mudança tenha o objetivo de melhorar o resultado das contas públicas, 0 governo nega que a medida seja uma manobra de contabilidade criativa.

E mais:

Política: Lula recusa gênero e cor como critérios nas escolhas para o Supremo e a PGR

Economia: Aena assume Congonhas com planos para novo terminal de passageiros

Metrópole: Alunos buscam professor para relatar uso excessivo de jogo e assédio virtual

Internacional: Ataques russos contra silos ucranianos exploram divisões entre Kiev e Europa