'Notícia No Seu Tempo': Greve contra privatizações de Tarcísio prejudica mais de 3 milhões na Grande SP

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (04/10/2023):

Convocada pelos sindicatos das respectivas categorias, a greve conjunta contra a privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp afetou mais de 3 milhões de pessoas direta ou indiretamente ontem na Grande São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal alvo do movimento, chamou a greve de "política, ilegal e abusiva" e reiterou que os planos de concessão estão mantidos. Nas ruas de SP, o congestionamento chegou a 598 km. Viagens curtas por aplicativo custavam mais de R$ 100. A greve, encerrada ontem, movimentou a disputa entre pré-candidatos à Prefeitura de SP. Líder nas pesquisas, Guilherme Boulos (PSOL) virou alvo de adversários, entre eles o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado Kim Kataguiri (União), informa Pedro Augusto Figueiredo. O Sindicato dos Metroviários é presidido por filiada ao PSOL.

E mais:

Economia: Projeto que limita cobrança de contribuição sindical avança no Senado

Política: Lula é aconselhado a adiar recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos

Internacional: Republicanos radicais derrubam líder e paralisam Congresso dos EUA

Metrópole: Professor é investigado por usar faca contra alunos na Unicamp

Continua após a publicidade

Caderno 2: Chegada da Amazon muda mercado de audiolivros