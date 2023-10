'Notícia No Seu Tempo': Guerra ao Hamas une inimigos políticos em governo israelense

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (12/10/2023):

A coalizão de direita e a oposição centrista em Israel formaram um governo de emergência para enfrentar a crise, enquanto caças bombardeavam a Faixa de Gaza e uma invasão por terra ao enclave palestino parecia iminente. O acordo para um governo de união entre o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e Benny Gantz, líder da aliança de oposição Unidade Nacional, criou um "gabinete de guerra" composto pelos dois e pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant. "Todo membro do Hamas é um homem morto", disse Netanyahu. "Israel está em um dos momentos mais sombrios de sua história", afirmou Gantz. O número de israelenses mortos passou de 1,2 mil e há dezenas de reféns em Gaza. Ontem, um porta-voz do exército israelense mencionou brasileiros sequestrados pelo Hamas, mas depois recuou.

E mais:

Internacional: Avião da FAB chega ao Brasil com 211 pessoas resgatadas da guerra

Política: Boulos passa a criticar atuação do Hamas

Economia: IPCA abaixo da projeção gera expectativa de inflação dentro da meta anual

Metrópole: Professores decidem voltar às aulas e greve na USP começa a perder adesão

Esportes: Brasil pega a Venezuela com a volta de Vini Jr

Caderno 2: Opções gastronômicas e de passeios com as crianças