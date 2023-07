'Notícia No Seu Tempo': Haddad afirma que fundo de investimentos de super-ricos será taxado

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (20/07/2023):

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que um projeto de lei para tributar os fundos de investimento exclusivos, que têm poucos cotistas e movimentam valores muito altos, será enviado ao Congresso pelo governo. A proposta estará em um pacote de medidas econômicas que será remetido ao Legislativo em agosto, incluindo o Orçamento da União. Em 2017, o ex-presidente Michel Temer editou medida provisória com o mesmo objetivo, mas o tema enfrentou resistência do Congresso. Na terça-feira, o governo conseguiu acordo com a Câmara para começar a tributar apostas esportivas online.

E mais:

Política: Universidade condenada por fake news liderou evento com Moraes

Metrópole: Projeto de levar Cracolândia para o Bom Retiro preocupa o bairro

Internacional: Rússia fecha o Mar Negro e cotação do trigo sobe

Esportes: Disputa pela Bola de Ouro na Copa do Mundo feminina tem várias candidatas

Caderno 2: No escurinho do cinema. Com seu pet