'Notícia No Seu Tempo': Haddad evita confirmar déficit zero e indica que pode antecipar medidas

Em seu primeiro pronunciamento desde que o presidente Lula disse, na semana passada, que a meta de zerar o déficit em 2024 dificilmente será cumprida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se negou a responder se o governo continua comprometido com esse objetivo. Questionado várias vezes, respondeu apenas "minha meta está estabelecida" e ressaltou que precisa de "apoio político" do Congresso e do Judiciário. "Vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor", afirmou, irritado, antes de abandonar entrevista. Haddad disse que pode antecipar medidas previstas só para 2024 a fim de perseguir o ajuste fiscal, mas não deu detalhes se terão como foco receitas ou despesas.

Internacional: Bibi cita a Bíblia, rejeita cessar-fogo e tanques cercam capital de Gaza

Política: PGR contesta Moraes como assistente da acusação em briga em Roma

Metrópole: Demolição do antigo pavilhão do Anhembi divide opiniões

Esportes: Aos 36, Messi leva sua 8ª Bola de Ouro