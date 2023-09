'Notícia No Seu Tempo': Haddad resiste e diz que meta de déficit zero em 2024 não muda

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (30/08/2023):

Apesar da pressão que sofre de membros do governo, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse ontem que o projeto de Orçamento a ser enviado até amanhã ao Congresso vai prever mesmo déficit primário zero para as contas públicas em 2024. "Não tem nenhuma alteração de rota. O Orçamento está pronto há duas semanas. Não é uma coisa simples de fazer", disse Haddad, após reunião no Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo integrantes do governo, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Esther Dweck (Gestão) e Simone Tebet (Planejamento) apoiavam um déficit primário entre 0,5% e 0,75% do PIB para o governo central. A alegação é de que será difícil alcançar o déficit zero. Essa também é a visão no mercado financeiro, que projeta resultado negativo de 0,75% do PIB.

E mais:

Política: Para acolher Centrão e ampliar base de apoio, Lula anuncia 38º ministério

Metrópole: Plano de saúde para micro e pequena empresa é o que tem maior reajuste

Internacional: Degelo do Ártico transforma região em zona de disputa entre Rússia e Otan

Caderno 2: SP-Arte celebra a diversidade