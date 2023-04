'Notícia No Seu Tempo': Imagens de 8/1 derrubam chefe do GSI de Lula; CPI ganha força

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (20/04/2023):

Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro fizeram com que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, pedisse demissão. No vídeo, ele aparece, aparentemente, indicando a rota de saída para vândalos que depredaram instalações, móveis e obras de arte do prédio. Os fatos de ontem obrigaram o governo a recuar e apoiar a abertura de uma CPMI dos atos golpistas. O comando do GSI será ocupado interinamente por Ricardo Capelli, que já havia sido interventor federal na segurança do Distrito Federal.

E mais:

Política: Corregedor do CNJ manda suspender penduricalho que custaria R$ 1 bilhão

Economia: Fazenda lança pacote para melhorar mercado de crédito e estimular PPPs

Metrópole: Prefeitura conclui menos de 1/3 do plano para recuperar vias

Internacional: Após viagem ao Brasil, Lavrov chega a Caracas e elogia Cuba e Nicarágua

Esportes: São Paulo demite Ceni após 18 meses e vai atrás de Dorival

Caderno 2: Quatro palcos para música eletrônica no Vale do Anhangabaú