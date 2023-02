'Notícia No Seu Tempo': Imposto voltará a ser cobrado; gasolina subirá mais que etanol

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (28/02/2023):

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ontem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um modelo que institui a volta de tributos federais sobre combustíveis, a partir de amanhã, no qual a gasolina será mais onerada do que o etanol. A definição sobre as alíquotas que serão aplicadas ocorrerá em reunião, hoje, no Palácio do Planalto. A ideia é que a nova tributação leve em conta a sustentabilidade ambiental e a proteção social. O Ministério da Fazenda não explicou, porém, qual será o porcentual de reajuste nem o valor em reais por litro de cada combustível.

E mais:

Política: Ministro usa avião da FAB, vai a leilão de cavalo de raça e ganha diárias

Economia: Opção por restituição via Pix estará à frente na fila do IR, informa Receita

Internacional: Reino Unido e União Europeia fecham acordo para concluir Brexit

Metrópole: Carnaval causa 'minionda' de covid, com alta de 20% em testes positivos

Esportes: Prêmio de melhor do mundo coroa temporada de Messi28