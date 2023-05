'Notícia No Seu Tempo': Inadimplência bate recorde, chega a 43% do País e trava crescimento

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (08/05/2023):

Nunca houve tantos brasileiros inadimplentes, informa Márcia de Chiara. Em março, 43,4% da população com mais de 18 anos tinha deixado de pagar dívidas, em especial quem vive em centros urbanos ligados à indústria e à prestação de serviços. O calote elevado, um entrave ao crescimento, se explica por inflação e desemprego ainda em níveis altos e atividade econômica fraca. Tal cenário faz com que as pendências com bancos, cartões de crédito, lojas e contas de serviços somem R$ 334,5 bilhões. A situação é pior em cinco unidades da federação, onde o calote é superior a 50%.

E mais:

Política: Exército contrata empresa de acusado de garimpo ilegal

Economia: Projeção para a inflação na Argentina este ano vai a 126%

Metrópole: PCC vira 'síndico' do garimpo ilegal em terra Yanomami

Internacional: Fim de expulsão rápida de ilegais pode criar crise na fronteira dos EUA

Caderno 2: Morre a apresentadora de TV que ensinou a cozinhar