'Notícia No Seu Tempo': Incerteza sobre aprovação leva Câmara a adiar voto sobre PL das Fake News

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (03/05/2023):

A Câmara dos Deputados adiou a votação do Projeto de Lei das Fake News, prevista para a noite de ontem. A incerteza quanto ao número de votos para aprovar a proposta fez com que a base governista segurasse o projeto. Grandes empresas de tecnologia, como Google, TikTok e Meta (controladora de Facebook e Instagram), além da oposição ao governo, são contra o projeto de lei. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chancelou o pedido de adiamento, após ouvir os líderes dos partidos.

E mais:

Economia: 'Na reforma, não faz sentido ter alíquota por setor', diz Bernard Appy

Política: Após morte de indígena e garimpeiros, 8 corpos são achados em área yanomami

Metrópole: Conhecida como 'maconha sintética', droga 'K' se espalha em SP e preocupa

Internacional: Guerra se agrava, 100 mil fogem do Sudão e crise preocupa países vizinhos

Esportes: COB suspende CBV e seu presidente e amplia pena de Wallace para 5 anos