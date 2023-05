'Notícia No Seu Tempo': Indicados por Haddad para o BC reforçam ala pró-queda de juro

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (09/05/2023):

Os nomes de Gabriel Galípolo e de Ailton Aquino foram apresentados pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) para as diretorias de Política Monetária e de Fiscalização do Banco Central, respectivamente. Caso confirmadas pelo Senado, as indicações - as primeiras do governo de Lula para o BC - vão levar para o Comitê de Política Monetária (Copom) nomes que tendem a favorecer uma queda mais rápida da taxa básica de juro, a Selic, hoje em 13,75% ao ano.

E mais:

Política: Lula ignora 'fogo amigo' e decide bancar Zanin para o STF

Economia: Pacheco afirma que o governo precisa 'aceitar' privatização

Metrópole: Entorno da Estação Brooklin foi área que mais mudou com Plano Diretor

Internacional: Chanceler da China diz que estabilizar relações com os EUA é prioridade

Caderno 2: Buddy Guy encerra ciclo dos heróis do blues com épica turnê