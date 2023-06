'Notícia No Seu Tempo': Inflação abaixo do esperado em maio reduz estimativa para ano

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (08/06/2023):

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,23% em maio, ante 0,61% em abril. Foi a menor variação mensal desde setembro de 2022. O item que mais contribuiu para a queda foram passagens aéreas, com baixa de 17,73%. Combustíveis também caíram. O resultado surpreendeu analistas. Alguns passaram a considerar a possibilidade de deflação neste mês e de um índice abaixo de 5% no acumulado do ano. O resultado do IPCA também reforça a perspectiva de corte nos juros.

E mais:

Política: PT planeja canal de TV e rádio para difundir 'ideias da militância'

Economia: Preço do boi no pasto recua, mas consumidor sente pouca diferença

Metrópole: Um de cada cinco jovens brasileiros não estuda nem trabalha, revela IBGE

Internacional: Incêndios florestais no Canadá deixam ar de Nova York irrespirável

Continua após a publicidade

Esportes: Bia Haddad a dois passos da glória