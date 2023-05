'Notícia No Seu Tempo': Intenção de compra de imóvel cai ao menor nível desde 2020

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (15/05/2023):

Afetados por juros altos, que aumentam os custos dos financiamentos, e pela volatilidade do mercado de trabalho, brasileiros estão vendo a casa própria virar um sonho distante. No primeiro trimestre do ano, 40% pretendiam comprar um imóvel residencial novo ou usado nos próximos três meses. É o menor número desde 2020, segundo pesquisa FipeZap+. Os custos não ajudam. Em março, a taxa média anual de juros dos empréstimos para compra de imóveis estava em 11%, maior valor desde agosto de 2016.



Política: Lula revoga quase dois decretos de antecessores por dia

Economia: Mudança no FGTS fica para 2º semestre, diz Marinho

Metrópole: Prefeitura recua de liberar espigões, mas facilita prédios em vilas de SP

Internacional: Projeção aponta para segundo turno em eleições na Turquia

Caderno 2: 'BookTok' cresce e aproxima jovens da atividade literária