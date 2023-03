'Notícia No Seu Tempo': Investigação atinge ministro de Lula e assessores de Bolsonaro

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (29/03/2023):

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República instaurou, após reportagens do Estadão, investigação sobre a conduta do ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, e de três assessores da gestão Jair Bolsonaro. A comissão analisará o uso de diárias e voos da FAB pelo ministro para participar de leilões de cavalos de raça. Já o ex-ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Marcos André Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, serão investigados pela entrada irregular no País de joias presenteadas pelo regime da Arábia Saudita.

E mais:

Economia: Bancos retomam consignado com teto de juro em 1,97%

Política: Bolsonaro recebeu e guardou 3º estojo de joias em fazenda de Nelson Piquet

Metrópole: Brasil chega a 700 mil mortes por covid em três anos de pandemia

Internacional: Jovens engrossam protestos de aposentados na França

Continua após a publicidade

Caderno 2: SP-Arte com mais design e Brasil profundo