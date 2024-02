'Notícia No Seu Tempo': Israel declara Lula 'persona non grata'; Brasil não se retratará

Israel declarou ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva persona non grata, após o brasileiro ter comparado na véspera os ataques aos palestinos em Gaza ao Holocausto praticado pelos nazistas. O governo israelense convocou o embaixador brasileiro Frederico Meyer para uma reprimenda no Museu do Holocausto, onde o diplomata passou por uma visita guiada sobre a aniquilação de 6 milhões de judeus. Em resposta, o Itamaraty chamou Meyer ao Brasil, com data de retorno - o que indica uma redobrada insatisfação, mas não uma ruptura. Segundo Israel, Lula voltará a ser bem-vindo no país caso se desculpe. Ao Estadão, o assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou: "Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas. Ele não fez nada errado. Só citou fatos históricos".

