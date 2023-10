'Notícia No Seu Tempo': Israel retoma o sul, mas sofre ataques do Hezbollah no norte

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (11/10/2023):

Após anunciar que recuperou o controle de cidades do sul do país, Israel voltou suas atenções para as fronteiras com o Líbano e a Síria, no norte, de onde partiram foguetes e mísseis contra seu território. Projéteis foram disparados do Líbano em direção à Galileia. Não houve danos ou feridos. Pelo menos um desses disparos foi de um míssil antitanque reivindicado pelo Hezbollah. O grupo xiita domina o sul do Líbano. Forças israelenses também atacaram posições na Síria, depois que morteiros foram lançados sobre as Colinas do Golan. Israel prepara uma ofensiva por terra contra o Hamas na Faixa de Gaza. O risco de confrontos na Síria e no Líbano é o de dividir forças em novas frentes da guerra.

Internacional: Itamaraty confirma morte de 2 brasileiros; 1 está desaparecida

Economia: Crise cambial se agrava e dólar ultrapassa os mil pesos na Argentina

Política: AGU deve aconselhar Lula a dar veto parcial a lei sobre o marco temporal

Metrópole: Graduação EAD aumenta 700% em 10 anos

Esportes: Com Marquinhos e Neymar, seleção treina para pegar a Venezuela