'Notícia No Seu Tempo': Jejum de novas ações na Bolsa pode acabar até o fim do ano

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (24/07/2023):

A última oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma companhia brasileira foi em agosto de 2021, mas esse hiato pode ser quebrado entre o fim deste ano e o início do próximo. A melhora de indicadores econômicos, como a inflação, e a perspectiva de aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal no Congresso contribuem para a mudança de cenário. Para isso, no entanto, alguns fatores domésticos e internacionais precisam ocorrer nos próximos meses, como a confirmação da tendência de queda dos juros no País e em outras economias globais. O Brasil tem 90 empresas na fila para abrir capital na Bolsa de Valores - elas já se preparavam para isso quando a janela de oportunidades se fechou, há dois anos. O problema, segundo especialistas, é que essas companhias podem ter perdido a atratividade para os investidores.

E mais:

Política: Derrotados nas últimas eleições encontram abrigo no governo Lula

Economia: Argentina e FMI estabelecem 'acordo inicial'

Metrópole: SP pode ter 1º geoparque reconhecido pela Unesco

Internacional: Direita vence, mas não obtém maioria para liderar Espanha

Continua após a publicidade

Esportes: Brasil estreia hoje na Copa com Marta no banco