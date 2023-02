'Notícia No Seu Tempo': Josué Gomes é destituído da presidência da Fiesp

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (17/01/2023):

O empresário Josué Gomes foi destituído da presidência da Federação das Indústrias do Estado e São Paulo, a Fiesp, em assembleia ontem, numa disputa política que se arrasta desde outubro do ano passado. A decisão é inédita. Em movimento articulado pelo ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf, representantes de 47 sindicatos votaram pela destituição, com duas abstenções e um voto contra. Eles questionavam viagens e reuniões do empresário em Brasília e adesão da Fiesp ao manifesto em favor da democracia às vésperas da eleição. Josué deve recorrer à Justiça.

E mais:

Internacional: Chefão da máfia siciliana é preso depois de 30 anos foragido

Economia: Reforma trabalhista vai ser mantida, diz Alckmin

Metrópole: Com Pix, número de sequestros no Estado de SP bate recorde em 15 anos

Caderno 2: Musical narra altos e baixos de Santos Dumont