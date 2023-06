'Notícia No Seu Tempo': Julgamento começa e MP acusa Bolsonaro de deslegitimar eleição

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (23/06/2023):

No primeiro dia do julgamento da ação no TSE que pode tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, o Ministério Público Eleitoral reiterou o pedido de condenação do ex-presidente, a quem acusou de fomentar a desconfiança da população nas eleições e "degradar ardilosamente as estruturas da democracia". No centro da ação está reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, no Palácio da Alvorada, na qual o então presidente, sem apresentar qualquer evidência, colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral e atacou o TSE e ministros do STF. A sessão de ontem foi restrita a manifestações dos advogados de acusação e de defesa e do MP. O julgamento será retomado na terça-feira.

E mais:

Economia: Corte da Selic em setembro vira maior aposta do mercado

Metrópole: OMS prevê alta de doenças virais com avanço do fenômeno El Niño

Internacional: EUA localizam restos de submarino que implodiu sem deixar sobreviventes

Esportes: STJD pune o Santos, que vai jogar sem torcida por 30 dias