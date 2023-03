'Notícia No Seu Tempo': Juscelino sairá do governo se não provar inocência, diz Lula

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (03/03/2023):

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ministro Juscelino Filho (Comunicações) para uma reunião na próxima segunda-feira. Ontem, em entrevista à BandNews FM, Lula afirmou que "garante a todo mundo a presunção de inocência", mas "se ele não conseguir comprovar sua inocência, não poderá continuar no governo". Na segunda-feira, o Estadão informou que o ministro recebeu diárias e usou jato da FAB para ir e voltar a SP, onde participou de leilão de cavalos. Ontem, em nota, Juscelino admitiu que teve apenas dois dias de agenda de trabalho em SP, embora tenha solicitado diárias e avião da FAB para quatro dias e meio, e afirmou que vai devolver o dinheiro. Ele disse ter tomado a decisão após "averiguação nos últimos dias acerca do que ocorreu com a viagem de SP".

E mais:

Política: Governo poupa MST após invasão de áreas produtivas no sul da Bahia

Economia: PIB sobe 2,9% em 2022, mas serviços e juro alto pioram projeções

Internacional: Lula conversa com Zelenski e volta a oferecer mediação para acordo com Rússia

Metrópole: Uma em cada três brasileiras já sofreu violência física ou sexual

Caderno 2: Jazz perde seu criador de caminhos