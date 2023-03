'Notícia No Seu Tempo': Lula abre 'porteira' dos cargos para obter aliados no Congresso e barrar CPI

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (14/03/2023):

O governo Lula decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio no Congresso e barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. União Brasil e MDB serão os principais contemplados. O sinal verde para as nomeações veio após alerta do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a Lula de que o governo poderia sofrer derrotas no Congresso.

E mais:

Política: Defesa de Bolsonaro diz que segundo estojo de joias será entregue ao TCU

Economia: Construtoras temem queda em venda de imóvel após alta do juro

Internacional: Greve faz lixo se acumular nas ruas de Paris

Metrópole: Nº de universitários com mais de 40 anos avança 171,1%; e há preconceito