'Notícia No Seu Tempo': Lula assina decreto que põe Forças Armadas em ações contra o crime organizado

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (02/11/2023):

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e 3,7 mil militares de Exército, Marinha e Aeronáutica terão poder de polícia em ações nos Portos de Itaguaí, Rio e Santos e nos Aeroportos de Cumbica e Galeão. As operações começam segunda-feira e a previsão é de que durem até maio de 2024. O objetivo é asfixiar economicamente o crime organizado, combatendo suas operações com armas e drogas nas fronteiras e em grandes cidades. Também haverá ação federal nas Baías de Guanabara e de Sepetiba, no Porto de Santos e no Lago de Itaipu, além de monitoramento extra de fronteiras

E mais:

Metrópole: Mais 2 metralhadoras estavam em carro de negociante de armas do Comando Vermelho

Economia: Copom destaca que governo deveria buscar 'metas fiscais já estabelecidas'

Internacional: Feridos e estrangeiros deixam Gaza; brasileiros não são incluídos

Política: Governo eleva impostos sobre armas e munições

Continua após a publicidade

Caderno 2: João Gilberto, mais próximo do retorno às origens