'Notícia No Seu Tempo': Lula avalia o próprio governo como aquém do esperado e cobra ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ontem aos seus ministros que o governo está aquém do prometido e que 2023 foi ano de "recuperação", mas há muito por fazer. Em reunião realizada após pesquisas indicarem queda da popularidade de sua gestão, Lula voltou a alimentar a polarização com o seu antecessor. Jair Bolsonaro (PL) foi tema de boa parte do discurso do petista na abertura do encontro com os 38 ministros. A retomada foi a oportunidade para os ataques a Bolsonaro, a quem Lula classificou como "covardão". O petista afirmou que o País "correu sério risco de ter um golpe" após as eleições de 2022. Para aliados de Bolsonaro, Lula ataca o adversário político para tentar reverter a queda de popularidade de seu governo.

