'Notícia No Seu Tempo': Lula avisa que não vai aceitar voto contrário do PT ao pacote fiscal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (16/05/2023):

Em reunião com ministros da coordenação de governo e líderes na Câmara e no Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou que o governo não vai aceitar oposição do PT ao projeto de lei do arcabouço fiscal, regra de controle das contas públicas que deve substituir o teto de gastos como âncora fiscal e pode ser votada nos próximos dias. Lula disse que, mesmo não havendo acordo para o projeto da forma que o PT gostaria, não admitirá racha em seu partido. Para Lula, o mais importante no projeto do novo arcabouço é manter sem alterações a política de valorização do salário mínimo e o Bolsa Família.

E mais:

Política: Congresso se prepara para conceder 4ª anistia a partidos em três décadas

Economia: Governo prepara anúncio de cortes nos tributos sobre automóveis

Metrópole: Advogado é acusado de sequestro a mando de 'Pablo Escobar' brasileiro

Internacional: Erdogan perde força, mas vai ao 2º turno na Turquia em vantagem

Esportes: Canto homofóbico pode fazer Corinthians perder pontos