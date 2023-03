'Notícia No Seu Tempo': Lula cede à pressão do União Brasil e dá sobrevida a Juscelino

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (07/03/2023):

Apesar das denúncias de uso indevido de recursos públicos pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar a ele uma sobrevida no cargo. Lula avaliou que a dispensa do ministro poderia gerar consequências negativas para o governo no Congresso. A Presidência anunciou que a Comissão de Ética Pública investigará as denúncias contra o ministro.

E mais:

Economia: Novo PAC deve ter foco em projetos ambientais e saneamento

Internacional: Contra Taiwan, China projeta treino militar em área urbana

Metrópole: Temporada de dengue em São Paulo se antecipa e os casos crescem 47%

Esportes: Lesão no tornozelo tira de campo Neymar por 4 meses

Caderno 2: 'Wicked' volta com mais força para mulheres